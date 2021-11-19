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Dünya

Film setinde katil olmuştu... Ünlü oyuncu Alec Baldwin'i sarsan gelişme!

ABD'de film setinde yaşanan ölümlü kazayla ilgili dünyaca ünlü aktör Alec Baldwin ve yapımcılara dava açıldı.

AA19 Kasım 2021 Cuma 06:52 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 06:52
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ABD'de film setinde karıştığı ölümlü silah kazasıyla ilgili aktör Alec Baldwin ve film yapımcılarına dava açıldığı bildirildi.

New Meksiko eyaletindeki film setinde, kendisine "yanlışlıkla" verilen silahı ateşlemesi sonucu filmin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olan Baldwin ve filmin yapım ekibine senaryo danışmanı Mamie Mitchell tarafından dava açıldığı Amerikan medyasında yer aldı.

"Rust" filminin çekim setinde yaşanan kazadan sonra 911 acil hattını ilk arayan kişi olduğu söylenen Mitchell'in avukatları tarafından Los Angeles Yüksek Mahkemesine sunulan dosyadaki iddialar arasında "saldırı, kasıtlı duygusal sıkıntı ve kasıtlı zarar verme" gibi suçlayıcı ifadelere yer verildi.

Mitchell'in avukatları şikayet dosyasında, "Ateşli silahların güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için tasarlanan her türlü güvenlik protokolü göz ardı edildi ve alınan önlemler tüm endüstri normlarına aykırıydı." ifadesini kullandı.

Dosyada ayrıca, Baldwin'in "çekilecek olan sahnenin senaryosunda bir silah kullanma bulunmamasına rağmen" kasıtlı olarak dolu silahı kurup ateşlediği iddia edildi.

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust "isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.

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