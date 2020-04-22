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Dünya

Financal Times: Kovid-19'dan ölenlerin sayısı İngiltere'de 41 binden fazla olabilir

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şimdiye kadar 41 binden fazla kişinin ölmüş olabileceği iddia edildi.

AA22 Nisan 2020 Çarşamba 16:00 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 16:04
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Financial Times gazetesinin haberinde, Kovid-19 salgını sırasında ülkede 17 bin 337 olan resmi sayının 2 katından fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmininde bulunuldu.

Tahminin, Ulusal İstatistik Kurumunun (ONS) verilerine dayandığı kaydedilen haberde, 3-10 Nisan haftasında bu sene 18 bin 516 kişinin öldüğü, oysa bu döneme ilişkin son 5 yılın ortalamasının ise 10 bin 520 olduğu belirtildi.

Bu veriler dikkate alınarak yapılan hesaplamaya yer verilen haberde, "21 Nisan'a kadar İngiltere'deki (Kovid-19 kaynaklı) ölümler, ihtiyatlı bir tahminle 41 bin 102'dir." ifadesi kullanıldı.

İngiltere'de günlük olarak açıklanan verilerde sadece hastanedeki ölümler esas alınıyor ancak huzurevi işletmecileri, bu yerlerdeki ölümlerin 7 bin 500'ü bulmuş olabileceğini söylüyor. Ayrıca kendi evlerinde ölenler de toplam rakama dahil edilmiyor.

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