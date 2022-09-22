Türkiye, 2023 seçimlerine doğru giderken muhalefetin belirsizliği sürüyor. Hemen hemen her kesimden 'Altılı Masa'nın henüz aday belirleyememesine karşı tepkiler yükselirken konuyu İngiliz basını ele aldı.

"DAĞILMAMAK İÇİN MÜCADELE VERİYORLAR"

Yenişafak'ta yer alan habere göre, İngiliz Financial Times gazetesi, "Erdoğan karşıtı ittifak, çatlaklarla mücadele veriyor" başlıklı haberinde, söz konusu muhalefet partilerini işaret ederek, "Koalisyonun gelecek yılki seçimler için büyük umutları var ama çatlaklar ortaya çıkarken, dağılmamak için mücadele veriyorlar." diye yazdı.

Haberde "Teorik olarak Erdoğan'a karşı birleşen partiler arasındaki ilişkilerin gergin olduğu, birlikte çay bile içmek istemediklerine" dikkat çekildi.

İYİ PARTİ İLE HDP ARASINDAKİ GERİLİM

Yapılan analizde, "İYİ Parti Lideri Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde HDP ile asla aynı masaya oturmayacağını söyledi. HDP'liler, Akşener'e 'seninle aynı kıraathanede çay içmeyiz' dedi." hatırlatması yapıldı.

'Altılı Masa'yı oluşturan bileşenlerin, gelecek yıl yapılacak seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı "tarihi fırsat" olarak gördükleri belirtilerek, ancak cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan'a karşı ortak adayın kim olacağının henüz belirsizliğini koruduğu vurgulandı ve şöyle denildi:

"GERİLİMİN EN BÜYÜK KAYNAĞI, ORTAK ADAYIN KİMİN OLACAĞIYLA İLGİLİ"

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener, kamuoyu önünde birlikte çalışmaya kararlı olsa da, yaklaşan seçim stratejisi üzerinde derin ve büyüyen çatlaklar var. Gerilimin en büyük kaynağı, ortak adayın kimin olacağıyla ilgili.

"AKŞENER YAVAŞ'I İSTİYOR"

73 yaşındaki Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı yenme olasılığının birkaç alternatiften daha düşük olduğunu söyleyen anketlere rağmen, kendini öne sürmeye kararlı. Akşener, (Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı) Mansur Yavaş'ı aday göstermeyi tercih ediyor. Ancak Kılıçdaroğlu, bunu kamuoyu önünde dışladı.

CHP'NİN HDP'YE YÖNELİK MESAJLARI İYİ PARTİ'Yİ RAHATSIZ ETTİ

İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun, altı partili muhalefet ittifakının bir parçası olmayan HDP'ye yönelik açıklığından da rahatsız oldu. İYİ Parti yetkilileri, bunu Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığına destek sağlama çabasının bir parçası olarak değerlendiriyor.

"KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAZSA MASA DAĞILIR"

CHP yetkilileri, son seçimlerde yüzde 11 oy almış bir partinin desteğini almanın çok önemli olduğuna inanıyor.

Kılıçdaroğlu'nun yakın müttefiki Bülent Kuşoğlu, diğer partilerin CHP liderinin adaylığına karşı çıkmakta ısrar ederse muhalefet ittifakının 'dağılacağı' konusunda uyardı."