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Dünya

Finans sektörü hedef alınıyor! BAE: Saldırılar arttı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Siber Güvenlik Birimi Başkanı Kuwaiti, BAE'ye yönelik siber saldırıların, İsrail ile normalleşme sürecine girdikten sonra arttığı belirtti.

star.com.tr07 Aralık 2020 Pazartesi 22:06 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 22:06
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Birleşik Arap Emirlikleri Siber Güvenlik Birimi Başkanı Muhammed Hamad el Kuwaiti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile normalleşme sürecine girmesinin ardından siber saldırıların hedefi olduklarını ifade etti.

Dubai'deki bir konferansta konuşan Kuwaiti, "İsrail ile ilişkilerimizi normalleştirme anlaşması imzaladıktan sonra BAE'ye karşı büyük bir saldırı başladı." dedi.

Finans sektörünün hedeflendiğini söyleyen Kuwaiti konu hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmadı. 

Ağustos ayında, İsrail ile normalleşme sürecine giren BAE onlarca yıllık Arap politikasından koparak başta Filistin olmak üzere birçok devlet ve topluluğun tepkisini çekmişti.

star.com.tr

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