3 Ocak 2022 Pazartesi 08:23 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 08:23

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO üyeliğine başvurma seçeneğini saklı tuttuklarını belirterek Avrupa Birliği'yle savunma işbirliğini etkinleştireceklerini kaydetti.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, "NATO'ya katılım başvurusunda bulunma seçeneğini saklı tutuyoruz. Bu seçme özgürlüğüne değer vermeli ve korumalıyız. Çünkü bu, her bir ülkenin kendi güvenlik kararlarına kendisinin verme hakkıyla ilgili" dedi.

Yle televizyonunun aktardığına göre Marin, "Avrupa Birliği ile savunma işbirliğimizi artıracağız" ifadesini kullandı.