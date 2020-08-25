İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2020 Salı / 6 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3872
  • EURO
    8,7201
  • ALTIN
    458.642
  • BIST100
    1114.05
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Finlandiya Başbakanı Sanna Marin: Günde 8 saat yerine 6 saat çalışma daha verimli olacak
Dünya

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin: Günde 8 saat yerine 6 saat çalışma daha verimli olacak

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 'Günde 8 saat yerine 6 saat çalışma daha verimli olacak. Bu verim ile dengeleme sağlanacak.' açıklamasında bulundu.

IHA25 Ağustos 2020 Salı 10:12 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 10:12
ABONE OL

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 2019 Ağustos ayında Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı olduğu dönemde haftada 4 gün ve günde 6 saat çalışma şeklinin uygulanması gerektiğini belirtmiş ve bu sözleri gündem olmuştu. Finlandiya’nın Tampere şehrinde 2 gündür devam eden Sosyal Demokrat Parti (SDP) kongresine tek aday olarak katılan ve tekrar parti başkanlığına seçilen Marin önerisini tekrarlayarak, “Günde 8 saat yerine 6 saat çalışma daha verimli olacak. Bu verim ile dengeleme sağlanacak” dedi.

Marin, ”Çalışma saatlerinin azaltılması ile çalışanlarımızın daha iyi bir çalışma hayatına nasıl kavuşacaklarına dair somut adımlar atmalıyız. Kısa çalışma saatlerinin verimi daha yükselteceğini ve mevcut hükümetin güçlü kamu maliyesi ve istihdamı yüzde 73.7’den yüzde 75’e çıkarma hedefleri ile çelişmiyor” ifadelerini kullandı.

Finlandiya’da mevcut hükümet 5 partili koalisyon ortakları tarafından yönetiliyor. Hükümetin kısa çalışma saatleri ile ilgili şu an resmi bir çalışması bulunmuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.