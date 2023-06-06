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Dünya

Finlandiya casuslukla suçladığı Rus diplomatları sınır dışı etti

Finlandiya, Rusya'nın Helsinki Büyükelçiliği'nde çalışan 9 Rus diplomatı casuslukla suçlayarak sınır dışı etti.

IHA6 Haziran 2023 Salı 18:22 - Güncelleme:
Finlandiya casuslukla suçladığı Rus diplomatları sınır dışı etti
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Rus diplomatlar Avrupa ülkelerinden sınır dışı edilmeye devam ediyor. Finlandiya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Helsinki Büyükelçiliğinde çalışan 9 Rus diplomatın casuslukla faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle sınır dışı edildiği duyuruldu. Açıklamada, Rus diplomatların eylemlerinin diplomatik ilişkilere ilişkin Viyana Sözleşmesine aykırı olduğu belirtildi.

Rus diplomatlar hakkındaki söz konusu kararın, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile kabine arasında ülkenin dış ve güvenlik politikasına dair yapılan toplantıda alındığı ifade edildi.

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