İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2023 Pazartesi / 30 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,867
  • EURO
    20,1539
  • ALTIN
    1118.17
  • BIST100
    5134.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: Türkiye'nin harekete geçmesini bekliyoruz
Dünya

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: Türkiye'nin harekete geçmesini bekliyoruz

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO üyeliği hakkında olumlu mesaj aldıkları Türkiye'nin, harekete geçmesini beklediklerini söyledi.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 12:42 - Güncelleme:
Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: Türkiye'nin harekete geçmesini bekliyoruz
ABONE OL

Haavisto, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na girerken, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ülkesinin NATO üyeliğiyle ilgili soru üzerine Haavisto, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın, bugün Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Eminim ki ABD'nin mesajı şu: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olacaktır." ifadesini kullandı.

Haavisto, 30 NATO ülkesinden Türkiye ve Macaristan'ın katılım protokollerini henüz onaylamadığını anımsatarak, bu iki ülkenin de en kısa sürede onay vereceğini ümit ettiklerini, kendi üzerlerine düşeni yaptıklarını ve kararın NATO ülkelerine ait olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'dan şu ana kadar yalnızca Finlandiya'nın üyeliğine olumlu yaklaştığı belirtilen ve bununla ilgili değerlendirmesi sorulan Haavisto, şunları kaydetti:

"Türkiye'den aldığımız mesaj, geçen yaz üçlü muhtırada üzerinde mutabık kaldığımız konuları Finlandiya olarak yerine getirdiğimizdi. Tabii bu olumlu bir mesaj, ancak yine de Türkiye'nin harekete geçmesi gerekiyor."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.