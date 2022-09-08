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Dünya

Finlandiya, iki yedek enerji santralini devreye aldı

Finlandiya, elektrik dengesini korumak, elektrik kesintilerini önlemek için iki yedek enerji santralini faaliyete geçirdiğini bildirdi.

AA8 Eylül 2022 Perşembe 16:16 - Güncelleme:
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YLE'nin haberine göre, Finlandiya enerji şirketi Fingrid, "Huutokoski" ve "Forssa" yedek enerji santrallerini çalıştırmaya başladığını duyurdu.

Şirket yetkilisi Jani Pelvo yaptığı açıklamada, henüz test aşamasındaki Olkiluoto 3 elektrik santralinin beklenenden daha az elektrik ürettiğini belirtti.

Fingrid, çalışmaya başlayan yedek enerji santralleriyle elektrik üretiminin arttığını ve dengenin korunduğunu kaydetti.

Faaliyete geçirilen tesislerin, gaz türbinli elektrik santrali olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, şebeke operatörü, ülkede elektriğin tükenme riski ile karşı karşıya olmadığını söyledi.

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