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Dünya

Finlandiya Parlamentosu'ndan 'NATO' onayı

Finlandiya Parlamentosu, NATO üyeliği için başvuru yapılmasını 8'e karşı 188 oyla onayladı.

AA17 Mayıs 2022 Salı 15:57 - Güncelleme:
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin'in 12 Mayıs'ta "Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine başvuru yapması gerektiği" açıklamasının ardından, hükümet teklifi parlamentoya götürdü.

Parlamentoda yapılan oylamada 188 milletvekili NATO üyeliğine "evet", 8 milletvekili "hayır" oyu kullandı.

Bu kararın ardından Finlandiya'nın yarın Brüksel'de NATO üyeliğine İsveç ile beraber başvurması bekleniyor.

Bu arada, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye ile NATO üyeliği için diplomatik müzakere çabalarının devam ettiğini söyledi.

Linde, konu hakkında fazla yorum yapmayacağını kaydetti.

- İsveç Başbakanı Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ABD'ye gidiyor

Öte yandan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün 19 Mayıs'ta ABD'ye gideceği bildirildi.

İsveç hükümetinin açıklamasına göre, iki lider de Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.

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