Finlandiya ve İsveç'e bir onay daha! Geriye Türkiye dahil iki ülke kaldı

Slovakya parlamentosu, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine onay vererek askeri ittifakın genişlemesine destek veren son ülkelerden biri oldu.

İki ülkenin NATO'ya üye olabilmeleri için artık sadece Türkiye ve Macaristan'ın onayı beklenecek.

Finlandiya ve İsveç Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna işgaline karşılık olarak NATO'ya üye olmak için başvuruda bulunmuştu.

Temmuz'da üyelik protokollerinin imzalanmasından bu yana NATO üyesi 30 ülke Finlandiya ve İsveç'in ittifak üyeliklerini oyluyor.

Parlamentonun 150 üyesinden 126'sı Finlandiya'nın üyeliğine, 124'ü ise İsveç'in üyeliğine evet oyu verdi.

Türkiye, iki ülkeyi Ankara'ya silah ambargosu uygulamakla ve PKK'yı destemekle suçlayarak NATO üyeliklerine karşı çıkmıştı.

Ancak üç ülke, Finlandiya ve İsveç'in terörizme karşı mücadeleye dair taahhütleri karşılığında Türkiye'nin vetosunu kaldıran bir mutabakat imzalamıştı.

Türkiye taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda, üyelik teşebbüslerini engelleyeceğini belirtmişti.