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Dünya

Finlandiya'da iki bakan Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı

Finlandiya'da Sağlık Bakanı Aino-Kaisa Pekonen ile Çalışma Bakanı Tuula Haatainen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.

AA07 Mayıs 2020 Perşembe 16:24 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 16:28
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Başbakan Sanna Marin, en azından bu hafta sonuna kadar hükümetin uzaktan çalışmasına karar verdi. Sağlık ve çalışma bakanlarının karantina koşullarında, diğer bakanların da uzaktan çalışmaya devam edecekleri bildirildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Pekonen ve Haatainen'in, Kovid-19 taşıdığından şüphe edilen biriyle aynı ortamı paylaştıkları belirtilirken, söz konusu kişinin bugün yaptırdığı test sonuçlarının, 48 saat içinde belli olacağı ifade edildi.

İki bakanın karantinaya alınması ve hükümetin uzaktan çalışmaya başlaması, Finlandiya'daki meclis çalışmalarını da kısmen etkiledi. Perşembe günleri yapılan ve milletvekillerinin bakanlara soru yönelttiği olağan oturum ertelendi.

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