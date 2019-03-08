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Finlandiya'da merkez sağ hükümeti istifa etti

Finlandiya'da Başbakan Sipila'nın liderliğindeki merkez sağ hükümeti istifa etti.

  • AA
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Fin YLE yayın kuruluşu, Juha Sipila'nın liderliğindeki hükümetin, sosyal reform ve sağlık reformu planını kabul ettirmekte başarısız olunması üzerine istifa kararı aldığını duyurdu. 
 
Sipila'nın Devlet Başkanı Sauli Niinisto'dan bugün parlamentoyu feshetmesini talep edeceği belirtildi.
 
Finlandiya'da 200 sandalyeli meclis Eduskunta'nın yenilenmesi için 14 Nisan'da genel seçim düzenlenecek.
 
Yerel Huvudstadsbladet gazetesi de Niinisto'nun Sipila'dan seçime kadar geçiş hükümetine liderlik etmesini istediğini yazdı.

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