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Dünya

Finlandiya'da pek çok kişi İsveç'i beklemeden NATO'ya katılmaktan yana

Finlandiya'da bir medya portalı tarafından yapılan ankete katılanların yarısından fazlası, ülkenin İsveç'i beklemeden NATO'ya katılması gerektiğini belirtti.

AA3 Şubat 2023 Cuma 12:55 - Güncelleme:
Finlandiya'da pek çok kişi İsveç'i beklemeden NATO'ya katılmaktan yana
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Euractiv'in haberine göre, Finlandiya kamuoyu, Türkiye'nin, İsveç'in NATO ittifakına katılımı konusundaki karşıt tutumu nedeniyle Finlandiya'nın da üyelik sürecine girmemesine sıcak bakmıyor.

Ilta-Sanomat tarafından yaptırılan ankete katılanların yüzde 53'ü İsveç'i beklemeden NATO üyelik sürecine devam edilmesi ve askeri ittifaka katılmaları gerektiğini ifade etti.

Katılımcıların yüzde 28'i ise komşularının geride bırakılmaması gerektiğine işaret ederken, yüzde 19'u da kesin görüş beyan etmedi.

- SOLCULAR, İSVEÇ İLE BAŞVURUYU DESTEKLİYOR

Katılımcıların siyasi görüşünün, ankete verilen cevabı etkilediği görülüyor.

Popülist ve milliyetçi Finliler Partisi'nin destekçilerinin yüzde 73'ü Finlandiya'nın NATO üyeliğinin İsveç'in takvimine bağlı olamayacağına inanıyor.

Hristiyan Demokratların ve Movement Now isimli parti destekçilerinin çoğunluğu da benzer düşünceyi paylaşıyor. Buna karşın Sol İttifak destekçilerinin yüzde 58'i Finlandiya ile İsveç'in NATO başvurularını birlikte yapmasını istiyor.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Başbakan Sanna Marin ve Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto defalarca kez Finlandiya ile İsveç'in aynı anda NATO'ya katılacağını ifade etse de anket sonuçları, Avrupa'daki güvenlik durumunun daha da kötüleşmesi halinde Finlandiya'nın siyasi liderliği üzerindeki baskının artacağını ortaya koyuyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1 Şubat'ta Estonya'ya yaptığı ziyarette, NATO'nun Finlandiya ve İsveç'in başvurularını ayırması halinde Finlandiya'nın başvurusunu yeniden işleme koyacağını söylemişti.

Finlandiya Başbakanı Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, dün, Stockholm'de düzenledikleri ortak basın toplantısında, iki ülkenin güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu vurgulayarak NATO'ya üyelik başvuru sürecini beraber başlattıkları gibi birlikte sonuçlandırmak istediklerini belirtmişti.

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