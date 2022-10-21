Finlandiya'dan bir Türkiye açıklaması daha

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO üyelik sürecinde Türkiye ile düzenli iletişim halinde olmaya devam edildiğini ve geçen hafta Türk mevkidaşı ile görüştüğünü söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO askeri ittifakına katılmak için resmi başvuruda bulunmuş, ancak Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda endişeleri olduğunu dile getirmişti.

Haziran'da Madrid'deki NATO zirvesinde ise Türkiye vetosunu kaldırmış, İsveç ve Finlandiya da Türkiye'nin endişelerini gidermek üzere adımlar atacaklarını ifade etmişti.