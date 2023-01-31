Finlandiya'dan şaşırtan 'Rusya' iddiası!

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen Kur'an yakma provokasyonunda "Rusya bağlantısı" iddiasını gündeme getirdi.

Euronews'te yer alan habere göre, YLE TV1 televizyonuna konuşan Haavisto, provokasyonu gerçekleştiren İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Rusya ile bağlantılarının araştırıldığını ve "önemli bağlantı delillerinin" bulunduğunu ifade etti.

Fin Bakan, "Örneğin Rusya ya da NATO üyeliğini istemeyen üçüncü tarafların ortalığı karıştırmak isteyip istemediği soruları akla geliyor. Bu affedilemez bir şey" dedi.