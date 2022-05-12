Finlandiya'nın NATO üyeliği için başvuruda bulunacağı bildirildi

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin'in yaptıkları ortak açıklamada, "Artık karar verme anı yaklaştığına göre, parlamenter gruplara ve partilere de bilgi için ortak görüşlerimizi bildiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Finlandiya'nın gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiği kaydedilen açıklamada, kararın alınması için gelecek günlerde adımların hızlandırılacağı aktarıldı.

Açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında ittifakın büyümesinin önünü açarak NATO üyeliği için başvuruda bulunulacağı duyuruldu.

Ortak açıklamada, söz konusu üyeliğinin Finlandiya'nın güvenliğini ve tüm savunma ittifakını güçlendireceği belirtildi.

İsveç'in de gelecek günlerde NATO'ya katılma kararını duyurması bekleniyor.