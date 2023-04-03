İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2023 Pazartesi / 13 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2157
  • EURO
    20,9605
  • ALTIN
    1227.94
  • BIST100
    4827.65
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği sonrası Rusya'dan açıklama
Dünya

Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği sonrası Rusya'dan açıklama

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına karşı batı ve kuzey batı yönünde askeri potansiyeli güçlendireceklerini bildirdi.

AA3 Nisan 2023 Pazartesi 16:43 - Güncelleme:
Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği sonrası Rusya'dan açıklama
ABONE OL

Gruşko, Rus haber ajansı Ria'ya yaptığı açıklamada Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini değerlendirdi.

Rusya'nın buna karşı gerekli adımlar atacağını belirten Gruşko, "Batı ve kuzey batı yönünde askeri potansiyelimizi güçlendireceğiz. Diğer NATO üyelerine ait askeri kuvvetler ve araçların Finlandiya'da konuşlandırılması durumunda, Rusya'nın askeri güvenliğini sağlam şekilde sağlamak için ek adımlar atacağız." dedi.

Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya'nın katılım protokollerine TBMM'nin de onay vermesiyle 30 NATO ülkesindeki onay süreçleri tamamlanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın Finlandiya'nın 31. üye olarak ilan edileceğini, bayrağının NATO karargahına çekileceğini bildirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.