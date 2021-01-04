Firari Kongolu isyancı lider Paris'te gözaltına alındı

AA 04 Ocak 2021 Pazartesi 22:39 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 22:39

Hakkında sivillerin katledilmesi, tecavüz, işkence, yağma ve yamyamlık suçlarından yakalama kararı bulunan 62 yaşındaki Lumbala, 29 Aralık'ta Paris'te İnsanlığa Karşı Suçlarla Mücadele Merkez Ofisi (OCLCH) ekiplerince alıkonuldu.

Lumbala, 96 saat polis nezaretinde tutulmasının ardından çıkarıldığı mahkemece "savaş suçu işlemeye hazırlanan gruba katılarak savaş suçu işlemekten” başkentteki Sante Hapishanesine gönderildi.

Lumbala 2000 ve 2003 yılları arasında, KDC'nin kuzeydoğusundaki Ituri ve Haut-Uele eyaletlerinde komşu Uganda tarafından desteklenen isyancı hareket Kongolu Ulusal Demokrasi Birliğinin (RCD-N) başında yer almıştı.

Çok sayıda tanığın ifadelerine göre, Lumbala 1998-2003 yılları arasında ülkedeki iç savaştan yararlanarak kurduğu çeteyle o dönem ücra bölgelerde özellikle altın ve elmas madenlerini zimmetine geçirdi, sivil katliamı ve kaçak fil avcılığı yaptı.

İsyancı lider ayrıca, Pigme topluluğuna karşı yamyamlık yapmakla da suçlanıyor.

Savaş sonrasındaki geçiş hükümetinde kısa süreliğine bakanlık görevi de üstlenen Lumbala, ilk defa Birleşmiş Milletler’in 2003’te yayımladığı bir raporda suçlanmıştı.