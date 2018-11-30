Katil Esed rejimi ve Rusya son 4 yılda Deyrizor'a düzenlediği saldırılarında Fırat Nehri'ni geçmek isteyen 241 sivil katletti

SNHR, Suriye'de Esed rejimi, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri ve Rusya'nın Fırat Nehri'nin geçtiği Deyrizor iline 28 Kasım 2014-30 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin rapor yayımladı.

Rapora göre, Fırat Nehri kıyısındaki Deyrizor'a düzenlenen saldırılarda kentin iki yakasını bağlayan köprülerin yıkılması nedeniyle halk sal ve kayık kullanarak karşı kıyıya geçmek için nehrin belli noktalarına su geçitleri oluşturdu.

Ağın, su geçitlerine ilişkin yayımlanan görseller ve görgü tanıklarının ifadelerini analiz ederek hazırladığı raporda, söz konusu sürede DEAŞ terör örgütünü bahane ederek rejim güçlerinin 15, Rusya'nın 13, koalisyon güçlerinin ise 3 toplam 31 saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırılar öncesi sivillere hiçbir uyarının yapılmadığı vurgulanan raporda, toplam 20 su geçidinin hedef alındığı bombardımanlarda 98’i rejim güçleri, 143’i Rusya tarafından olmak üzere toplam 241 sivilin öldürüldüğü kaydedildi.

Raporun tavsiyeler bölümünde, iç savaşın sürdüğü Suriye'de taraflara sivillerin saldırılardan korunması çağrısı yapılırken, sorumluların yargılanması istendi.