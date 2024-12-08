Operasyon kapsamında SMO, Münbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Um Dadat köyünü terörden arındırdı.

Muhalifler, ilçe merkezine ilerliyor.

Münbiç içinde de Araplar, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı ayaklandı. Halk, ilçe hapishanesinde örgüt tarafından alıkonulan kişileri serbest bıraktı.

1 Aralık'ta başlatılan operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezi, terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmişti.

- MÜNBİÇ'İN ÖNEMİ

ABD ve Rusya'nın sözlerine rağmen ilçe örgütün işgalinde. PKK/YPG, Münbiç ilçesini Mayıs-Ağustos 2016 döneminde ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırı sonucu ele geçirmişti.

ABD, Türkiye'ye, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin ilçeyi terk edeceğinin sözünü vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt edip teröristlerin ayrıldığını bildirmiş ancak örgüt buradan çıkmamıştı.

PKK/YPG'nin Suriye-Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti.

Türkiye, Ağustos 2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı'yla Afrin-Tel Rıfat ile Münbiç arasında doğrudan bağlantı kurulması hazırlıklarına darbe indirmişti.