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Fırat'ın doğusu için hazırlıklar tamam! Türkiye'den emir bekliyorlar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında yer alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Hamza Tümeni ile Süleyman Şah gruplarının, terör örgütünden arındırılan askeri eğitim alanlarındaki tatbikatı ve hazırlıkları görüntülendi.

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Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Hamza Tümeni ile Süleyman Şah gruplarının askeri eğitimleri Anadolu Ajansı (AA) kameralarına yansıdı.

Hamza Tümeni ile Süleyman Şah gruplarından, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçesindeki askeri eğitimleri kapsamında yapılan tatbikata 2 bin ÖSO mensubu katıldı.

Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebu Bekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamlanan askeri eğitimin, terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında tuttuğu Fırat'ın doğusunda yapılacak olası operasyon kapsamında olduğunu söyledi.

Tatbikata katılan ÖSO mensuplarına, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik olası operasyon kapsamında karşılaşacakları arazi şartlarıyla mücadele etmek için savaş taktikleri öğretildiğini belirten Ebu Bekir, "Makineli silah kullanımı, yakın dövüş ve sokak çatışmaları eğitimi, harita uygulamalı saldırı öncesi hazırlık, sızma girişimi ve el bombası kullanımına yönelik eğitimler verildi." dedi.

Ebu Bekir, "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütü YPG/PKK'dan temizlemek için eğitimlerimizi tamamladık. Operasyon için hazırız. Orayı da terör örgütü YPG/PKK'dan temizleyerek barış ortamında bir bölge oluşturulacak." diye konuştu.

- HAMZA TÜMENİ
 

Terör örgütü DEAŞ'a karşı 2015'te kurulan Hamza Tümeni, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda ÖSO çatısı altında Türk Silahlı Kuvvetlerine destek vermişti.

Hamza Tümeni, Arap, Türkmen ve Kürt 6 bin 500 kişiden oluşuyor.

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