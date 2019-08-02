31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5894
  • 6,2066
  • 252.749
  • 101103
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fırat’ın doğusunda 'SDG' oyunu sürüyor

Suriye’de işgal ettiği bölgeleri, göstermelik olarak kurulan Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) devreden terör örgütü YPG, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonun konuşulduğu bugünlerde sözde flamalarını da değiştirdi. Mardin’in Kızıltepe ilçesi Şenyurt sınır hattında terör örgütü, bulunduğu bölgelerde sözde YPG flamalarını indirerek, bunun yerine sözde SDG flamaları asmaya başladı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Terör örgütü YPG, Suriye’de işgal ettiği bölgelerdeki kendine bağlı sözde askeri meclisleri göstermelik olarak Haziran ayı ortalarında SDG’ye devretti. Bu göstermelik devirle Türkiye sınırında terör örgütü YPG yerine SDG’nin olduğunun gösterilmesi amaçlanıyordu. Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon hazırlığı yaptığı bugünlerde terör örgütü bu oyunu sürdürmeye devam ediyor.
 
Terör örgütünün sözde devrettiği bölgelerde YPG flamaları da indirilip, yerlerine SDG flamaları asıldı. Mardin’in Kızıltepe ilçesi Şenyurt Suriye sınır hattında asılı olan YPG flamaları indirildi. Yerine SDG güçlerine ait flama asıldı.
 
YPG, Suriye’de kendisine yakın bazı küçük grupları 12 Ekim 2015’te SDG adı altında bir araya getirmişti. Terör örgütü, işgal ettiği alanlarda yönetimi bölge halkında gibi göstermek için SDG adını kullanıyor.

İspanyol polisinden ibretlik ceza! Attığı buzdolabını geri taşıttılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

PKK'ya Temmuz'da üst düzey darbe!

PKK'ya Temmuz'da üst düzey darbe!

İddianamede ortaya çıktı: Aşiret kararı alınmış!

İddianamede ortaya çıktı: Aşiret kararı alınmış!

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım: Güveniyoruz

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım: Güveniyoruz

Emre’ye yakın markaj

Emre’ye yakın markaj

Bir kamu bankası daha faizi indirdi

Bir kamu bankası daha faizi indirdi

Yerli 'Herkül' denize iniyor

Yerli 'Herkül' denize iniyor

Fırat’ın doğusunda 'SDG' oyunu sürüyor

Fırat’ın doğusunda 'SDG' oyunu sürüyor

Uzungöl'ü andırıyor, sadece yöre halkı biliyor...

Uzungöl'ü andırıyor, sadece yöre halkı biliyor...
 

POPÜLER HABERLER

İspanyol polisinden ibretlik ceza! Attığı buzdolabını geri taşıttılar

İspanyol polisinden ibretlik ceza! Attığı buzdolabını geri taşıttılar

3 gün sonra açılıyor... İki il arası 3,5 saate düşecek

3 gün sonra açılıyor... İki il arası 3,5 saate düşecek

İşte dünyanın en pahalı alan adları

İşte dünyanın en pahalı alan adları

2. yüzyıla ait mezar bulundu! Karadeniz'in Zeugması olarak adlandırılıyor..

2. yüzyıla ait mezar bulundu! Karadeniz'in Zeugması olarak adlandırılıyor..

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA