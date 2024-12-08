Rejim karşıtı grupların başkent Şam'a girmesiyle sona eren Esed ve Baas iktidarının terk ettiği alanları terör örgütü PKK/YPG işgal etti.
Deyrizor il merkezi, havaalanı ve birçok stratejik noktayı Suriye rejim ordusundan devralan PKK/YPG, Fırat Nehri'nin çevresinde yayılmaya başladı.
Uzun bir hatta geniş bir sahayı işgal ederek rejim boşluğunu fırsat bilen terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe Suriye Milli Ordusundan geldi.
ABD, Türkiye ile 'gerginliği azaltma mutabakatı'na uymayınca devreye Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu girdi. SMO güçleri PKK/YPG'yi Münbiç'te vurdu."BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SELDEN KÜTÜK KAPMA HEVESİYLE HAREKET ETTİĞİNİN FARKINDAYIZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Bölücü terör örgütünün selden kütük kapma hevesiyle hareket ettiğinin farkındayız. Milli güvenliğimizi tehlikeye atacak hamleye izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.