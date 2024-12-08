Rejim karşıtı grupların başkent Şam'a girmesiyle sona eren Esed ve Baas iktidarının terk ettiği alanları terör örgütü PKK/YPG işgal etti.

PKK/YPG MÜNBİÇ'TE VURULDU

Deyrizor il merkezi, havaalanı ve birçok stratejik noktayı Suriye rejim ordusundan devralan PKK/YPG, Fırat Nehri'nin çevresinde yayılmaya başladı.

Uzun bir hatta geniş bir sahayı işgal ederek rejim boşluğunu fırsat bilen terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe Suriye Milli Ordusundan geldi.

ABD, Türkiye ile 'gerginliği azaltma mutabakatı'na uymayınca devreye Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu girdi. SMO güçleri PKK/YPG'yi Münbiç'te vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Bölücü terör örgütünün selden kütük kapma hevesiyle hareket ettiğinin farkındayız. Milli güvenliğimizi tehlikeye atacak hamleye izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.