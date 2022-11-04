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Dünya

Fischer: Türkiye istesek de istemesek de orada olacak

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliği değerlendiren Eski Alman Şansölye Yardımcısı Joschka Fischer, 'Türkiye istesek de istemesek de orada olacak' dedi.

4 Kasım 2022 Cuma 08:03 - Güncelleme:
Fischer: Türkiye istesek de istemesek de orada olacak
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Eski Alman Şansölye Yardımcısı ve eski Dışişleri Bakanı Joschka Fischer, Yunanistan basınına konuşarak gündemi değerlendirdi.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginlik hakkında konuşan Fischer, "Türkiye istesek de istemesek de orada olacak" diyerek Batı diplomasisinde Başkan Erdoğan'a ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Fischer, aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki gerilimi sakinleştirmek için de çağrıda bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili de konuşan Fischer, Ukrayna'yı desteklediklerini ifade ederek Ukrayna için bir barış anlaşmasının şart olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda Fischer'e göre NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) sınırında daimi olan bir tehdit Soğuk Savaş anlamına gelecek.

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