Fitch: Avrupalı hava yollarının toparlanması Rusya-Ukrayna gerilimiyle bozuluyor

AA 14 Mart 2022 Pazartesi 17:42 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 17:42

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Avrupa'daki hava yolu şirketlerinin görünümünün son dönemde rekor seviyede artan enerji fiyatları ve Batı ülkeleri ile Rusya arasında karşılıklı uygulanan yaptırımlardan olumsuz yönde etkilendiği bildirildi.

Avrupa'daki hava yolu şirketlerinin karlılıklarının azalabileceği belirtilen açıklamada, Türk Hava Yolları'na (THY) ilişkin ise şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, Rus hava yollarının hava sahasına girmesine izin veren birkaç ülke arasında yer alıyor. Türkiye'nin taşıyıcıları (özellikle çatışma sırasında kapasitesini artıran Türk Hava Yolları), kısa vadede ülkenin Rusya'yı diğer noktalara bağlayan merkez konumundan faydalanabilir. Asya'dan gelen genel talep henüz anlamlı olmasa da Rusya üzerinden uçuşların durması durumunda, Türk Hava Yolları ve Etihad gibi Asya'ya daha çok güney rotaları olan hava yolları kısa vadede fayda sağlayabilir."

Avrupa'da hava yollarının uçuş trafiğinin 2019 yılındaki salgın öncesi seviyesine ancak 2024 yılında dönmesinin beklendiği belirtilen Fitch açıklamasında, emtia fiyatlarındaki ve enflasyondaki artışın hava yollarının artan maliyetleri karşılamasını ve tüketicilere yansıtmasını zorlaştırabileceği kaydedildi.