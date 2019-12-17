İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8794
  • EURO
    6,5584
  • ALTIN
    279.167
  • BIST100
    111074
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fitch Ratings: ABD-Çin arasındaki ticari gerilim azalsa da sorun çözülmedi
Dünya

Fitch Ratings: ABD-Çin arasındaki ticari gerilim azalsa da sorun çözülmedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin azaldığını ancak henüz tamamen ortadan kalkmadığını bildirdi.

17.12.2019  21:22 - Güncelleme: 17.12.2019  21:22
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin azaldığını ancak henüz tamamen ortadan kalkmadığını bildirdi.
 
Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde birinci faz olarak adlandırılan sürecin mutabakatla sonuçlanmasının olumlu karşılandığı ancak iki ülke arasındaki ticari geriliminin hala sürdüğü kaydedildi.
 
ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin ilerleyen süreçte artma ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin daha önce Çin'den yapılacak ithalata yüzde 25 oranında ek vergi getirmeyi planladığı ancak son mutabakatla bunun yüzde 16'ya çekilmesinin kararlaştırıldığı hatırlatıldı.
 
Açıklamada, son gelişmelerin etkisiyle Çin'in 2020'de büyümesine ilişkin beklentinin yüzde 5,7'den yüzde 6'ya yükseltildiği ortaya kondu.
 
Küresel ekonomik büyümenin ise bu yıl yüzde 2,6, gelecek yıl için de yüzde 3,2 seviyesinde olmasının öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Hablemitoğlu suikastında çarpıcı gelişme! Kilit şüpheli Ukrayna´da yakalandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başkan Erdoğan'ın 'Üsleri kapatırız' resti ABD'yi panikletti: Ciddi iseler...
Başkan Erdoğan'ın 'Üsleri kapatırız' resti ABD'yi panikletti: Ciddi iseler...

Başkan Erdoğan'ın 'Üsleri kapatırız' resti ABD'yi panikletti: Ciddi iseler...

'İsrail Türkiye'ye mesaj gönderdi'
'İsrail Türkiye'ye mesaj gönderdi'

'İsrail Türkiye'ye mesaj gönderdi'

CNN ekranından dünyaya net mesaj: Türkiye'ye asla sırt çevirmeyeceğiz
CNN ekranından dünyaya net mesaj: Türkiye'ye asla sırt çevirmeyeceğiz

CNN ekranından dünyaya net mesaj: Türkiye'ye asla sırt çevirmeyeceğiz

'Zekeriya Öz'ü dövmek istedim kaçtı'
'Zekeriya Öz'ü dövmek istedim kaçtı'

'Zekeriya Öz'ü dövmek istedim kaçtı'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.