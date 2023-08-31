İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2023 Perşembe / 14 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,666
  • EURO
    28,9852
  • ALTIN
    1665.14
  • BIST100
    7944.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fitch'ten Çin ekonomisine ilişkin yeni açıklama
Dünya

Fitch'ten Çin ekonomisine ilişkin yeni açıklama

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin ekonomisine ilişkin 2023 yılı büyüme tahmininin yüzde 4,8'e düşürüldüğünü bildirdi.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 17:06 - Güncelleme:
Fitch'ten Çin ekonomisine ilişkin yeni açıklama
ABONE OL

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Çin'in döviz cinsinden uzun vadeli kredi notunun "A+", not görünümünün ise "durağan" olarak teyit edildiği belirtildi.

Açıklamada, kuruluşun Çin ekonomisine ilişkin 2023 yılı büyüme öngörüsünün ise yüzde 5,6'dan yüzde 4,8'e çekildiği kaydedildi.

Açıklamada, büyüme öngörüsünün düşürülmesine gerekçe olarak, salgın tedbirlerinin azaltılmasının ardından ekonomide görülen canlanma etkisinin azalması gösterildi.

Fitch açıklamasında, ülkede emlak sektöründeki zayıflamanın iç talep üzerinde etkisinin hissedildiği, durgun dış talebin ise ihracat ve imalat faaliyetleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkede mali açığın geçen yılki yüzde 6,4 seviyesinden bu yıl yüzde 5,6 seviyesine gerilemesinin, ülkenin kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranın ise yıl sonunda yüzde 54,3 seviyesine yükselmesini beklendiği belirtildi.

Fitch açıklamasında, "Daha fazla mali genişlemenin kısıtlanması muhtemeldir. Temel tahminimiz büyük bir merkezi hükümet teşvikinin yapılmayacağı yönündedir. Yine de özellikle devlet bankalarından borç verme desteği yoluyla bazı ek önlemlerin uygulanması olası." ifadelerine yer verildi.

  • Çin Ekonomisi
  • Fitch Ratings
  • Büyüme Tahmini

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.