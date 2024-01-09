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Dünya

''Fito'' hapishaneden kaçtı! Ekvador'da olağanüstü hal ilanı

Ekvador'un en büyük çetelerinden 'Los Choneros'un elebaşı Jose Adolfo Macias Villamar'ın hapishaneden kaçmasının ardından ülkede 60 gün sürecek olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

AA9 Ocak 2024 Salı 10:56 - Güncelleme:
''Fito'' hapishaneden kaçtı! Ekvador'da olağanüstü hal ilanı
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Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, sosyal medya hesabından, ülkenin en büyük ve tehlikeli çetelerinden "Los Choneros"un elebaşı "Fito" lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar'ın kaldığı hücreden kaçmasına ilişkin açıklama yaptı.

Noboa, Villamar'ın kaçmasının ardından 60 gün sürecek olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini belirtti.

Kararın, ordunun firari elebaşının yerini tespitine ve isyan çıkan cezaevlerinde iç güvenliği sağlamasına olanak tanıyacağını vurgulayan Noboa, "Ordunun eylemlerinde tüm siyasi ve hukuki desteğe sahip olması için olağanüstü hal kararnamesini az önce imzaladım." ifadesini kullandı.

"Los Choneros" çetesinin elebaşı Jose Adolfo Macias Villamar'ın 7 Ocak'ta Guayaquil kentinde bulunan hapishaneden kaçtığı bildirilmişti.

Macias, 2011'de aralarında cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığının da bulunduğu çeşitli suçlardan 34 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

  • Ekvador
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  • Jose Adolfo Macias Villamar

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