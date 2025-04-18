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Dünya

FKÖ Ulusal Konseyi Başkanı Futuh: Filistin halkı benzeri görülmemiş bir soykırıma maruz kalıyor

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Futuh, 'Filistin halkı, uluslararası meşruiyet kararlarına ve uluslararası toplumun iradesine uymayı reddeden bir işgal gücü tarafından gerçekleştirilen benzeri görülmemiş bir soykırım ve zorla yerinden etme savaşına maruz kalmaktadır.' dedi.

AA18 Nisan 2025 Cuma 15:44 - Güncelleme:
FKÖ Ulusal Konseyi Başkanı Futuh: Filistin halkı benzeri görülmemiş bir soykırıma maruz kalıyor
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Futuh, TBMM'nin girişimiyle İstanbul'da bir otelde 13 ülkenin ulusal parlamentolarının katılımıyla düzenlenen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda konuştu.

Toplantıda, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al Ghanim, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Tan Sri Dato Johari bin Abdul, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani, Senegal Ulusal Meclisi Başkanı El Hadj Malick Ndiaye, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmad Safadi, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam, Cezayir Ulusal Meclis Başkan Vekili Hammad Ayoub, Azerbaycan Meclis Başkan Yardımcısı Ali Ahmadov, Mısır Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmed Saad El Deen de yer aldı.

Futuh, Filistin halkına verdiği destek ile İsrail işgaline, Gazze Şeridi'ne yönelik soykırıma, İsrail'in Filistin halkını yerinden etme planlarına ve Doğu Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik ihlallere karşı duruşundan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Türkiye ve Filistin'in dost ülkeler olduğunu belirten Futuh, "(İsrail) Filistin halkını Batı Şeria'da ve Gazze'de tehcire zorlamaktadır. Doğu Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik ihlallere karşı duruşlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Futuh, düzenlenen toplantının önemine işaret ederek, "Filistin halkı bildiğiniz gibi yok edilmekle karşı karşıya kalmaktadır. Filistin halkı uluslararası meşruiyet kararlarına ve uluslararası toplumun iradesine uymayı reddeden bir işgal gücü tarafından gerçekleştirilen benzeri görülmemiş bir soykırım ve zorla yerinden etme savaşına maruz kalmaktadır." diye konuştu.

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