FKÖ Ulusal Konseyi başkanlığına Ruhi Fettuh seçildi

AA 7 Şubat 2022 Pazartesi 16:44 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 16:45

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen FKÖ'nün Merkez Konseyinin 31. dönem toplantılarında Fettuh, Filistin Ulusal Konseyi başkanlığına, Musa Hadid ile Ali Faysal da başkan yardımcılıklarına seçildi.

Haberde, Fetih üyesi Fehmi ez-Zaarir'in Konseyin genel sekreterliğine seçildiği ifade edilerek, Hadid'in Fetih üyesi, Faysal'ın da Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) üyesi olduğu kaydedildi.

FKÖ'nün parlamentosu kabul edilen Ulusal Konseyin Başkanı Selim ez-Zanun, 18 Ocak'ta "özel nedenlerle" başkanlıktan istifa ettiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Fetih Hareketi Ruhi Fettuh'u konsey başkanlığına aday olarak çıkarmıştı.

Filistin Ulusal Konseyinin alt mekanizması sayılan Merkez Konseyinin dün başlayan 31. dönem toplantılarını, FKÖ bünyesindeki Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Ulusal Girişim Hareketi (El-Mubadera), Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık ve Halk Kurtuluş Savaşı Öncüleri (Saika), ulusal uzlaşı olmadan düzenlendiği gerekçesiyle boykot ediyor.

Söz konusu toplantıya FKÖ bünyesinde yer almayan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ile İslami Cihad Hareketi de katılmıyor.