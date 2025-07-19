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Dünya

FKÖ'den Ulusal Konsey için seçim kararı

Filistin yönetiminin, 2025 yılı bitmeden Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi için seçimlerin yapılması yönünde karar aldığı belirtildi.

AA19 Temmuz 2025 Cumartesi 16:08 - Güncelleme:
FKÖ'den Ulusal Konsey için seçim kararı
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yayınlanan haberde, "FKÖ Yürütme Komitesi, Ramallah'ta düzenlediği toplantıda 2025 bitmeden Ulusal Konsey için seçim yapılması kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

Kararın "FKÖ'nün seçim sistemine uygun olarak alındığı" belirtilen haberde, tarihin FKÖ Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından belirleneceği aktarıldı.

FKÖ Ulusal Konseyi 350 üyeden oluşuyor, üyelerin üçte ikisi Filistin topraklarını ve kalanı yurtdışındaki Filistinlileri temsil ediyor.

Alınan karar kapsamında, FKÖ Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh'un öncülüğünde "seçimlere hazırlık komisyonu" kurulacağı da kaydedildi.

Filistin Devlet Başkanı ve FKÖ Yönetim Kurulu Başkanı Abbas'ın, 2021 yılında başkanlık, yasama ve FKÖ Ulusal Konseyi seçimleri için kararname yayınladığı, ancak uygulamaya konulmadığı belirtiliyor.

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