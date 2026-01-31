İSTANBUL 9°C / 6°C
Florida'da kritik zirve: Trump cephesinden Ukrayna için iyimser mesaj

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev ile Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik “verimli ve yapıcı” bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu. Görüşme, Florida'da yapıldı.

AA31 Ocak 2026 Cumartesi 21:02 - Güncelleme:
ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada Witkoff, Dmitriev ile Rusya-Ukrayna savaşında barış sağlanmasına yönelik Florida'da yaptığı görüşmeye yer verdi.

Witkoff, Ukrayna ihtilafının barışçıl bir şekilde çözülmesine yönelik ABD'nin arabuluculuk çabaları kapsamında verimli ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Özel Temsilci Witkoff, söz konusu görüşmede kendisiyle birlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Josh Gruenbaum'un da yer aldığını kaydetti.

"Bu görüşmeden cesaret duyuyoruz ve Rusya'nın Ukrayna'da barışı sağlamak için çalıştığına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Witkoff, Başkan Trump'a kalıcı ve sürdürülebilir bir barış arayışındaki kritik liderliği için minnettarlık duyduğunu ifade etti.

29 Ocak'ta Beyaz Saray'daki kabine toplantısında konuşan Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde ciddi ilerleme kaydettiklerini belirterek, yakın zamanda iki ülke arasında bir barış anlaşması yapılabileceğine işaret etmişti.

  • Rusya Ukrayna
  • rusya ukrayna savaşı

Popüler Haberler
