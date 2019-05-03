Florida’da öğretmenler silahlandırılıyor

Geçen hafta Florida Senatosu’nda 22’ye karşı 17 oyla kabul edilen yasa iki günden bu yana eyaletin Temsilciler Meclisi’in tartışılıyordu. Söz konusu yasa Temsilciler Meclisi’nden de 65’e karşı 47 oyla geçti.

Amerika'nın Sesi'nde (VOA) yer alan habere göre; Florida eyaletinin Cumhuriyetçi partili Valisi Ron DeSantis’in de kararı onaylayarak yasalaştırması bekleniyor. Senato ve Temsilciler Meclisi’nden geçen yasaya göre gönüllülük usulüne göre yapılacak uygulama kapsamında isteyen öğretmenlere 144 saatlik silah kullanım eğitimi verilecek.

14 Şubat 2018 tarihinde Florida eyaletinin Parkland şehrinde Marjory Stoneman Douglas Lisesi’ne gelen bir eski öğrenci yarı otomatik silahla bir saldırı gerçekleştirmişti. Saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı.

Bu olayın ardından Başkan Donald Trump ve Ulusal Silah Birliği, öğretmenlerin bu tarz saldırılara karşı silahlandırılması konusunu tartışmaya açmışlardı.

Bu fikre karşı çıkanlar bunun silahlanmayı arttıracağı ve olası bir saldırı anında polisin ve öğretmenin yanlışlıkla birbirlerini vurabileceği benzeri konulara dikkat çekmişlerdi.

Parkland saldırısı sonrasında ülke genelinde başlayan silahsızlanma taraftarı protestolara karşın Florida eyaletinde kabul gören yasa silahlanmayı savunan grupların zaferi olarak yorumlanıyor.

Parkland saldırısının ardından Florida eyaletinde kabul edilen bir yasaya göre okullarda en az silahlı bir güvenlik görevlisinin bulunması kararı alınmıştı.

(Ntv)