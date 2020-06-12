star.com.tr 12 Haziran 2020 Cuma 12:00 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 12:01

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesinin ardından başlayan ve şiddet içeren protestolar, Avrupa'yı da etkisi altına alırken, Finlandiya'da 'Siyah'ları' rencide eden bir adanın ismi değişti.

Doğu Finlandiya'da bir gazeteci derneğine ait olan bir ada, 'Zenci' anlamına gelen bir isme sahipti.

Finlandiya Dilleri Enstitüsü'ne (Kotus) göre, Finlandiya'nın doğusundaki adı kabaca 'Zenci Adası' olarak çevrilebilen Neekerisaari, yeniden adlandırılacak.

Ada, Kuzey Karelya'daki Liperi takımadalarında, birkaç kır evinin bulunduğu geleneksel bir tatil bölgesi olan Pyhaselka'nın yakınında yer alıyor.

Kotus, daha önce uzun süredir tartışılan adanın adıyla ilgili, 'tatsız, ama değiştirilme gerekçesi değil' açıklamasında bulunarak, değişiklik taleplerini reddetmişti.

İsim değişikliği ilk olarak Eylül 2019'da adanın sahibi Kuzey Karelya Gazeteciler Derneği tarafından önerildi.

Kuzey Karelya Gazeteciler Derneği başkanı Taru Vaananen, 'Adanın ismini aşağılayıcı ve saldırgan buluyoruz, bu yüzden değiştirmek istedik. Irkçılığı destekleyen, nefret söylemi ve diğer insanların insan haklarını ihlal eden kelimeleri kullanmak istemiyoruz.' açıklamasında bulundu.

Irkçılık ve ayrımcılıkla ilişkilendirildiğini vurgulayan ırkçılık karşıtı organizasyon Fem-R eş başkanı Aurora Lemma'ya göre, 'neekeri' kelimesi neredeyse her zaman Finlandiya'da aşağılayıcı bir bağlamda kullanılmıştır.

Özellikle Floyd protestolarının ardından artan baskı, Kotus'u kararından geri çevirmeye zorladı. Adanın adı, 'haberler' anlamına gelen 'Uutinen' olarak değiştirildi. Aynı zamanda, enstitü bunun bir istisna olduğunu ve prensip olarak haritalarda isim değiştirmek için bir neden olmadığını vurguladı.

Eski isim ilk olarak 1974'te ortaya çıktı. Medya ve baskı endüstrisinde çalışan işçilerin elleri ve yüzlerine bulaşan siyah mürekkebe atıfta bulunarak argo bir isim kullanılmıştı.

KANADA VE İNGİLTERE'DE DE İSİM DEĞİŞİKLİKLERİ GÜNDEMDE

Kanada ve İngiltere'de de isim değişiklikleri önerildi. Diğer bazı kurumların yanı sıra Liverpool Üniversitesi, köle ticaretini hatırlatan Başbakan William Gladstone'un adını kaldırmayı kabul etti.

Daha önce, Black Lives Matter gösterileri, ülkedeki pandemi tedbilerine rağmen, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de binlerce insanı bir araya getirdi.

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