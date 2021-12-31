Yeni Şafak 31 Aralık 2021 Cuma 17:28 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 17:31

Dünya basınında Türk donanmasına yönelik övgü dolu yazılar yayımlanmaya devam ediyor. Amerikan Forbes dergisi Yunanistan ile Türk donanmasını karşılaştırarak Türkiye'nin donanmadaki başarısını bir kez daha gündemine taşıdı.

"YUNANİSTAN'IN YENİ GEMİLERE İHTİYACI VAR"

"Yunanistan, Türkiye'ye Ayak Uydurabilmek İçin Donanmasını Yükseltmeye İhtiyaç Duyacak" başlıklı Paul Iddon imzalı yazıda başta TCGG olmak üzere Türk donanmasının her yıl hedefine yeni bir tanesini ekleyeceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan, Türkiye'ye ayak uydurabilmek için donanmasını yükseltmeye ihtiyaç duyacak. Atina, rakibi Türkiye'nin hızla büyüyen deniz gücüne karşı koymak için daha yeni ve daha modern savaş gemilerine ihtiyaç duyacaktır. Yunanistan, her yıl önemli ölçüde büyüyen ve gelişen Türkiye'yle kesinlikle boy ölçüşemez."

Dergide Türkiye'nin gelecek yıllardaki donanma planlarından bahsedilirken Yunanistan'ın Türkiye'nin artan deniz gücüne karşı önlem alması gerektiği ifade edildi.

"TÜRKİYE HER YIL BİR TANE EKLEYECEK"

Yeni Şafak'ın haberine göre, Türk donanmasına ilişkin şu bilgilere yer verildi: 23 Ocak'ta Türkiye, yerel olarak inşa edilen ilk çok amaçlı fırkateyni olan TCG İstanbul'u denize indirdi. İstanbul 2023 yılında Türk Deniz Kuvvetleri teslim edilecektir.I sınıfı fırkateynler, yerel olarak yapılmış 16 hücreli MDAS dikey fırlatma sistemi (henüz belirlenecek toplam 64 karadan havaya füze) dahil olmak üzere silah sistemlerine sahip olacak; Türkiye şu anda altı yeni Type-214 havadan bağımsız tahrikli denizaltı inşa ediyor ve 2022 ile 2027 yılları arasında Donanmasına her yıl bir tane eklemeyi hedefliyor.

"DENİZ GÜCÜNÜ SERGİLEMEKTEN ÇEKİNMİYOR"

Türkiye, müthiş deniz gücünü sergilemekten çekinmedi. 2019 yılında 100'ün üzerinde Türk Donanması gemisi, filonun modern tarihinin en büyük ve en kapsamlı tatbikatı olan Türkiye çevresindeki üç denizde eş zamanlı tatbikatlara katıldı.

"ATİNA TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜN FARKINDA"

"Atina, Türkiye'nin artan deniz gücünün ve tartışmalı sular ve doğal kaynaklar üzerindeki iddialarını daha güçlü ve agresif bir şekilde ortaya koyma konusundaki artan isteğinin kesinlikle farkında. Atina nihayetinde ne yapmayı seçerse seçsin, donanmasının, deniz gücü dengesinin kararlı bir şekilde Ankara'nın lehine değişmesini önlemek için daha büyük ve giderek daha sofistike rakibine ayak uydurmak için önemli tedariklere ve yükseltmelere ihtiyacı olduğu açıkça ortaya çıktı."