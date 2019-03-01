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BAE'nin fonladığı Foreign Policy dergisinde, 'Sisi, Mübarek'ten daha kötü' başlıklı makale yayımlandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin fonladığı Foreign Policy dergisi Mısır'ın darbeci generali Sisi hakkında, 'Sisi, Mübarek'ten daha kötü' başlığıyla bir yazı yayımlayarak Mısır'da kurulan diktatörlüğün geldiği noktayı anlattı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Mısır'da gerçekleştirdiği kanlı darbe sonrasında ülkenin yönetimine ele geçiren ve Batılı ülkelerin desteğini alan darbeci general Sisi'nin ülkede gerçekleştirdiği son değişiklikler, Kahire yönetiminin bir diktatörlüğe evrildiğinin göstergesi olarak yorumlandı.
 
Birleşik Arap Emirlikleri tarafından fonlanan Foreign Policy dergisinde yayımlanan, "Sisi, Mübarek'ten daha kötü" başlıklı yazıda Mısır'daki son anayasa değişikliklerine atıfta bulunarak, Sisi'nin son birkaç yıldır anayasayı görmezden gelerek muhaliflerini acımasızca yargıladığı ifade edildi.
 
Darbeci General Sisi'nin anayasada yaptığı değişikliklere atıfta bulunan Foreign Policy, "Sisi, anayasada 3 önemli değişikliğe giderek diktatörlüğünü pekiştirdi. Kendisini devletin çöküşünü önleyen kutsal kurtarıcı olarak görüyor." ifadelerine yer verdi.
 
Aynı zamanda Mısır'ın eski "lideri" Hüsnü Mübarak ile de kıyaslanan Sisi, Foreign Policy'e göre Mübarek'ten çok daha kötü bir yönetim sergiliyor. Hüsnü Mübarek'in kendi döneminde  sivil toplum kuruluşlarına kısıtlı da olsa yer verdiğini belirten dergi, Sisi'nin çok daha boğucu bir diktatör olduğunu yazdı.

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