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Dünya

Fox News Süleymani'nin ölümüne ilişkin yeni görüntüler yayımladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Irak'ta suikast düzenlenen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Özel Operasyonlar Güçleri tarafından suç mahallinde çekilen görüntülerinden bazıları Trump'a yakın haber kanalı Fox News'a sızdırıldı.

12.01.2020  21:31 - Güncelleme: 12.01.2020  21:33

Fox News'un haberine göre 3 Ocak'ta Reaper tipi insansız hava aracından atılan füzeyle Bağdat Havaalanı yolunda vurulan aracın yarım mil gerisinden giden ABD Özel Operasyonlar güçleri, suikasttan 1-2 dakika sonra olay yerine ulaşarak 'bomba zarar değerlendirmesi' denilen işlemi gerçekleştirdi.

Bu işleme saldırının sonuçlarının fotoğraflarını çekmek ve doğru aracın vurulduğunu teyit etmek de dahil.  

Onların çektiği fotoğraflardan bazılarını bir hükümet kaynağı aracılığıyla ele geçiren Fox News, fotoğraflar arasında Kasım Süleymani'nin aracın yanında yanmakta olan bedeninin, biçimi bozulmuş bedenin bazı uzuvları kesilmiş haldeyken yakından çekilmiş görüntülerinin olduğunu belirtti.

'İran'ın iki numarası' diye nitelenen komutanın yanında bulunan cüzdanı, tabanca ve tüfeği ile şiir kitapları da görüntülenenler arasında.

Fox News kanalı, yanan aracın görüntülerini verdi ama ceset fotoğraflarını rahatsızlık verici oldukları için bu yayınında göstermeyeceğini duyurdu, kanalın haber sitesinde bazı fotoğraflar bulanık hale getirilerek yayımlandı.

Fox News'a konuşan bir kaynak, ABD özel güçlerinin Süleymani'nin cesedini saldırı mahallinden çekerek uzaklaştırdığını, ardından yangını söndürdüğünü, son olarak İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı'nın öldürüldüğünü teyit ettiğini söyledi.

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