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Dünya

Frankfurt Havalimanı'nın yeni terminalinin tamamlanması Kovid-19 nedeniyle gecikecek

Almanya'nın en büyük havalimanı Frankfurt Havalimanı'nda üçüncü terminalin tamamlanmasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir yıl gecikerek 2024'e kalacağı bildirildi.

AA18 Haziran 2020 Perşembe 15:16 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 15:18
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Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport firması tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek için getirilen kısıtlamaların Avrupa’da sınırların kapanmasına sebep olduğu bunun da inşaatı yüklenen firmanın malzeme teminini ve işçilerin çalışmasını sıkıntıya soktuğu belirtildi.

Söz konusu olumsuzlukların ana terminal binası ile H ve J kapılarının inşa sürecini etkilediğine vurgu yapılan açıklamada, terminalin 2024’te tamamlanarak 2025’de yolculara hizmet vermesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, geçmiş krizlerin uzun vadede Almanya'da hava trafiğinin yeniden büyüdüğünü gösterdiği belirtilerek, Frankfurt Havalimanı'nında Terminal 3 de dahil olmak üzere uzun vadeli genişletme projelerinin devam edeceği kaydedildi.

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