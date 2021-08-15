Fransa, Afganistan Büyükelçiliğini Kabil Havalimanı'na taşıyor

AA 15 Ağustos 2021 Pazar 19:40 - Güncelleme: 15 Ağustos 2021 Pazar 19:41

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan'da hızla kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle Fransa'nın Kabil Büyükelçiliğinin, Kabil'deki Hamid Karzai Havaalanı'na aktarılacağı, ülkedeki Fransız vatandaşlarının tümünün tahliyesi için operasyonların buradan sürdürüleceği ifade edildi.

Açıklamada, Fransa'nın tehdit altındaki Afgan sivil toplumu üyeleri, insan hakları aktivistleri, sanatçılar ve gazetecileri de korumayı hedeflediği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un direktifiyle, Savunma Bakanlığının Birleşik Arap Emirliklerinde (BAE) konuşlu Fransız askeri birlikleri ile hava unsurlarını devreye soktuğu kaydedilen açıklamada, Abu Dabi'ye tahliyelerin başlayacağı, Fransa'nın tahliye için tesislerini açan BAE'ye minnettar olduğu aktarıldı.

Diğer yandan Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Afganistan'ı terk etmeleri çağrısı yapılan Fransız vatandaşları ile Fransa için çalışan Afgan ve Fransız personelin güvenliğinin öncelikli olduğu belirtildi.

Bu kişilerin güvenli şekilde tahliyesi için operasyonların birkaç haftadan bu yana sürdüğü aktarılan açıklamada, "Fransa, gazetecileri, insan hakları aktivistlerini, sanatçıları, tehdit altındaki kişileri ve Fransız ordusu için çalışan Afganları sahada koruma gücünü koruyan birkaç ülkeden biridir." ifadesi kullanıldı.