Fransa Akdeniz’de şer ittifakına katılıyor

25.12.2019 02:15 - Güncelleme: 25.12.2019 02:15

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşması, Doğu Akdeniz’deki dengeleri değiştirdi. Bölgede Türk hakimiyetinin perçinlenmesinden çekinen Atina hükümeti Akdeniz’de oluşturduğu şer ittifakına Fransa’yı da dahil etti. Mısır, Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) ve Yunanistan’ın dışişleri bakanlarının yeni yılda düzenleyeceği Akdeniz zirvesine Fransız Bakan Jean-Yves Le Drian’ın da dahil olacağı ortaya çıktı.

AVRUPA’DAN DESTEK

Kathimerini gazetesinin haberine göre, 4 Ocak’ta Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenecek toplantının 3+1 formatında gerçekleştirilecek. Zirveye Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian da katılacak. Böylece Paris hükümeti de Akdeniz’deki Türkiye karşıtı ortaklığa dahil olacak. Yunanistan Başbakanı Kirikaos Miçotakis’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ikna ettiğini aktaran gazete, Paris’in ittifaka dahil olması ile birlikte Atina’nın Avrupa Birliği’nin gücünü yanında hissedeceği kaydedildi.

HEDEF AB ORDUSU

Gazeteye bilgi veren Yunan Dışişleri’nden kaynaklar, Macron’un Akdeniz’deki enerji anlaşmazlığını Avrupa Birliği Ordusu projesi için kullanmak istediğini söyledi. Macron’un Akdeniz’in savunmasına AB’yi katarak Brüksel’in savunma planına donanma ortaklığından başlayacağı ifade edildi. Atina hükümeti, 2 Ocak’ta da kendi topraklarında İsrail ve GKRY liderlerini ağırlayarak EastMed doğal gaz boru hattı projesinin imza törenini düzenleyecek. Toplantıya ABD de gözlemci olarak katılacak.