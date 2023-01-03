Fransa Başbakanı Borne'dan greve giden doktorlara suçlama

France Info televizyon kanalına konuşan Borne, hastanelerde personel krizinin ve hasta yoğunluğunun yaşandığı bir dönemde pratisyen hekimleri greve devam etme kararları nedeniyle eleştirdi.

Borne, "Zorluk yaşadıklarını, iyileştirmeler isteyebileceklerini anlıyorum ancak bu bayramda (Noel) hastanelerde gerginliğin arttığı bir dönemde grev yapmak sorumsuzca." ifadesini kullandı.

Sadece bazı doktor sendikalarının grev çağrısı yaptığını ileri süren Borne, grevin sağlık çalışanlarına ilişkin gelecek 5 yılı kapsayan müzakerelerin yapıldığı bir döneme denk getirildiğini savundu.

Borne, bu kış döneminde Fransa'daki hastanelerin grip, bronşiyolit ve Kovid-19 salgınıyla karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek hasta bakıcılarının bu dönemde seferber olduklarını aktardı.



İki yıldır doktor maaşlarında artış kaydedildiğini ancak bunun yetersiz kaldığını gördüklerini ifade eden Fransa Başbakanı, hükümetin sağlık sistemindeki krizi aşmak için bir yol haritası üzerinde çalıştığını söyledi.

Borne, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hafta sonu hasta bakım hizmeti personeline sesleneceğini belirtti.

Geçen hafta başlayan pratisyen hekimlerin grevinin bugün sona ermesi beklenirken greve devam kararı çıkmıştı.

Pratisyen hekimler, taleplerini dile getirmek için 5 Ocak'ta Paris'te gösteri düzenleyecek.