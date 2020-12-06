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Dünya

Fransa Başbakanı Castex, taktığı gözlüğü cebinde aradı

Fransa Başbakanı Jean Castex, hafta sonu basın toplantısına başlarken taktığı gözlüğünü fark etmeyerek, ceplerinde gözlüğünü aradı. Heyecanlı olduğu gözlenen Başbakan Castex, gözlüğünü ceplerinde bulamayınca aramaktan vaz geçerek basın toplantısına başladı.

DHA06 Aralık 2020 Pazar 11:02 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 11:02
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Fransa Başbakanı Jean Castex, basın toplantısına başlarken taktığı gözlüğünü fark etmeyerek bir süre ceplerinde gözlüğünü aradı. Castex, daha önce taktığı gözlüklerini ceplerinde bulmayarak basın toplantına devam etti.

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