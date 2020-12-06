Fransa Başbakanı Castex, taktığı gözlüğü cebinde aradı

DHA 06 Aralık 2020 Pazar 11:02 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 11:02

Fransa Başbakanı Jean Castex, basın toplantısına başlarken taktığı gözlüğünü fark etmeyerek bir süre ceplerinde gözlüğünü aradı. Castex, daha önce taktığı gözlüklerini ceplerinde bulmayarak basın toplantına devam etti.