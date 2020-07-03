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Dünya

Fransa Başbakanı Edouard Philippe istifa etti

Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in görevinden istifa ettiği bildirildi. Philippe'nin istifası sonrası hükümet değişikliği bekleniyor.

03 Temmuz 2020 Cuma 10:41 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 10:43
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