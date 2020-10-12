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Dünya

Fransa Başbakanı Jean Castex'ten korkutan koronavirüs açıklaması: Güçlü bir ikinci dalgadayız

Koronavirüs pandemisiyle ilgili açıklama yapan Fransa Başbakanı Jean Castex ülkesinin 'güçlü bir ikinci dalgada' olduğunu açıkladı.

IHA12 Ekim 2020 Pazartesi 15:39 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 15:39
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Avrupa’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayıları rekor tazelerken Fransa Başbakanı Jean Castex’ten önemli bir açıklama geldi. Başbakan Castex salgının seyrine yönelik Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Güçlü bir ikinci dalgadayız" diyerek artık rahatlık olamayacağını ifade etti.

BAŞBAKAN CASTEX’TEN YENİ KISITLAMA SİNYALİ

Ülkede günlük vaka sayısında rekor kırılması ve toplam 734 bin 974 vakaya ulaşılmasını değerlendiren Başbakan Castex yeni kısıtlamalar getirilebileceğini bildirdi. Gerekirse bölgesel olarak sokağa çıkma yasağı ilan edilebileceğini dile getiren Başbakan Castex, "İkinci dalganın etkisine bağlı olarak müdahale araçlarımızı uyarlamamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. Castex, durumun gidişatına göre gerekli kısıtlamaların getirileceğini ifade etti.

Fransa Başbakanı Castex, ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan etmek istemediklerini belirterek bunun için hükümetin çalışacağını vurguladı.

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