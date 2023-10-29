Fransa bile karşı çıktı: Yahudi yerleşimcilerin yaptıkları kabul edilemez

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik şiddeti artıyor. Bu kabul edilemez ve derhal sona ermeli." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Fransa'nın, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Nablus'un güneyindeki Es-Saviye beldesi ve Nablus'a bağlı Kusra beldesinde son günlerde Filistinli sivillerin ölmesine neden olan yerleşimcilerin saldırılarını kınadığı belirtildi.

Paris yönetiminin, söz konusu saldırıların Batı Şeria'nın "C bölgesindeki" birçok kişinin yerinden olmasına sebebiyet vermesini de kınadığı ifade edilen açıklamada, Fransa'nın İsrail makamlarını, başta Susiya köyü sakinleri olmak üzere Filistinlileri korumak için beklemeden gerekli önlemleri almaya çağırdığı aktarıldı.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 116 Filistinli öldü, 1900'den fazla Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 34 Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırısının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.