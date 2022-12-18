Fransa, Cezayir ile konsolosluk hizmetlerinde normale döndü

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, temaslarda bulunmak üzere gittiği Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Cezayirli mevkidaşı İbrahim Murat ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Darmanin, iki ülke arasında vize işlemleri dahil konsolosluk hizmetlerinde Kovid-19 salgını öncesi döneme geri dönüldüğünü belirtti.

Bakan Darmanin, iki ülke arasında vize hizmetlerinde normale dönülmesine ilişkin kararın 12 Aralık'tan bu yana uygulandığını kaydetti.

Salgın döneminde uygulanan vize kısıtlamalarının sonlandırılmasına yönelik adımın Cezayir ile alındığına işaret eden Darmanin, bu kararla iki ülkenin "son derece özel ve son derece güçlü dostane ilişkilerini" daha öteye taşıyacaklarını ifade etti.

Fransa'nın 2021 yılında Fas, Tunus ve Cezayir'e vize kısıtlaması uygulamaya başlaması, ülkeler arası ilişkilerde gerilime yol açmıştı.

Fransa, 16 Aralık'ta Fas ile konsolosluk hizmetlerinin normalleşmesinde mutabakat sağlamıştı.

Bakan Darmanin'in, Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin ile yaptığı telefon görüşmenin ardından, bu ülke ile vize kısıtlamalarının kaldırılması kararlaştırılmıştı.