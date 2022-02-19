TRT Haber 19 Şubat 2022 Cumartesi 08:31 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 08:31

Fransa'da sağcı Cumhurbaşkanı adayı Valerie Pecresse başörtüsünün dini bir emir değil "kadın itaatinin" simgesi olduğunu savundu, "Başörtüsü benim için diğer elbiseler gibi bir elbise değildir. O dini bir emir değildir. O kadının itaatinin bir simgesidir" dedi.

TRT Haber'in haberine göre, Seçim mitinginde haşemayla havuza girilmesine kesinlikle karşı çıktığını vurgulayan Pecresse, başörtüsünün de dini bir emir olmadığını savundu.

Başörtüsünün kadın itaatinin sembolü olduğunu öne süren cumhurbaşkanı adayı, "Benim başkanlığımda hiçbir kadın itaat etmeyecek. Ben özgürlüğe inanıyorum' dedi.

MÜSLÜMANLARIN DERNEKLERİ, 'RADİKAL İSLAMCI HAREKET' KABUL EDİLİYOR

Fransa'daki Müslüman dernekler de 'radikal İslamcı hareket' olarak isimlendirilip kapatılmaya devam ediliyor.

Kapatılan derneklerin tüm varlıklarına da Fransız hükümeti tarafından el koyuluyor.

İslam düşmanı Valeri Pecresse, seçimi kazanması halinde bu kararların daha sert bir biçimde devam edeceğini vurguladı.