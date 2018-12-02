Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Philippe'den sokaktaki provakatör gruplarla görüşmesini istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, akaryakıt zamları protestoları çerçevesinde Başbakan Edouard Philippe'den muhalefet partileri lideri ve provokatörlerle görüşmesini istedi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Elysee Sarayı'nda akaryakıt zamları protestolarına ilişkin "kriz" toplantısı düzenleyen Macron, Başbakan Philippe'den muhalefet partilerinin lideriyle ve provaktörlerle bir araya gelmesini talep etti.

Haberlerde, bu konuda Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun da Philippe ile görüşmek istediği ifade edildi. Hidalgo, yaptığı açıklamada, başkentte gerçekleşen protesto gösterilerindeki güvenlik konusunda kendisiyle görüşmeyen hükümeti eleştirdi.

Macron, öğle saatlerinde, sarı yeleklilerin akaryakıt zamlarını protesto ettiği başkentteki Charles de Gaulle Meydanı ve çevresindeki caddelerde incelemelerde bulunduktan sonra "kriz" toplantısı için Elysee Sarayı'na geçmişti.

Muhalefet partileri, Macron ve hükümeti gösterilerde şiddete izin vererek protestocuların meşruiyetini zedelemeye çalıştığı yönünde eleştiriyor.

Provaktörler sokakları yakıp yıkıyor

Ülke genelinde "sarı yelekliler" adı altında örgütlenen

provokatörler, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülüyor. Protestolar, Macron ve hükümete karşı daha geniş çaplı taleplerle isyana dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan başta akaryakıt vergilerini düşürmesini ve yaşamlarını rahatlatacak ekonomik düzenlemeler yapmasını talep ediyor.

Eylemciler, dün sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplanmıştı. Polis, caddeye girmelerine izin vermediği eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Göstericiler, Paris'in caddelerinde çok sayıda araç ve çöp bidonunu ateşe vermiş, polislere taş ve şişe fırlatmıştı. Paris sokaklarında sık aralıklarla ses bombaları duyulmuştu.

Polisle eylemciler arasında Champs-Elysees Caddesi'nin çevresinde zaman zaman çatışma çıkmıştı. Eylemciler, gösteride "Macron istifa" sloganları atmış ve birçok binanın üzerinde Macron karşıtı yazılar yazmıştı.

Protesto nedeniyle dün Champs-Elysees Caddesi'nin çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza kepenk indirmişti. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de cadde ve yollar kapatılmıştı.

17 Kasım'dan bu yana düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 158'i güvenlik görevlisi 890 kişi yaralanmış, bin 81 kişi gözaltına alınmış ve 9 eylemci dörder ay hapis cezasına çarptırılmıştı.