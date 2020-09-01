DHA 01 Eylül 2020 Salı 18:35 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 18:36

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki limanda 4 Ağustos’ta meydana gelen patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 500 kişi yaralandı ve 300 bin kişi evsiz kaldı. Patlamanın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron ikinci ziyaretini gerçekleştirirken; kent merkezindeki Şehitler Meydanı’nda protestolar devam ediyor.

MACRON’A TEPKİ GÖSTERİLDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Lübnanlı sanatçı Feyruz’un evini ziyarete gittiği sırada göstericilerin tepkisiyle karşılaştığı ifade edildi.. Göstericilerin, “Katillerle iş birliği yapıyorsun” şeklinde slogan attığı belirtildi.