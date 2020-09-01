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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Beyrut'a yaptığı ikinci ziyareti protestoların gölgesinde sürüyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ikinci kez kenti ziyaret ederken; kent merkezindeki Şehitler Meydanı'nda protestolar devam ediyor.

DHA01 Eylül 2020 Salı 18:35 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 18:36
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Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki limanda 4 Ağustos’ta meydana gelen patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 500 kişi yaralandı ve 300 bin kişi evsiz kaldı. Patlamanın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron ikinci ziyaretini gerçekleştirirken; kent merkezindeki Şehitler Meydanı’nda protestolar devam ediyor.

MACRON’A TEPKİ GÖSTERİLDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Lübnanlı sanatçı Feyruz’un evini ziyarete gittiği sırada göstericilerin tepkisiyle karşılaştığı ifade edildi.. Göstericilerin, “Katillerle iş birliği yapıyorsun” şeklinde slogan attığı belirtildi.

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